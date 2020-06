Un bambino di 10 anni ha riportato gravi ferite dopo essere uscito fuori strada e caduto di bicicletta a Quarrata, in via Falchero. Il fatto è accaduto attorno alle 10.30. Sul posto i sanitari inviati dal 118, i carabinieri e l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento d'urgenza al Meyer. Il piccolo è stato colpito con violenza da un ferro della bici all'inguine.