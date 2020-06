Il potere di una foto è quello di rendere eterno un istante irripetibile, perpetuando la presenza di due persone anche quando una di queste viene a mancare.

Vogliamo ricordare così Chiara Giuntoli, originaria di Fucecchio, scomparsa a 35 anni all'ospedale di Cisanello in seguito a un tumore. Chiara era fidanzata con Edoardo Parisi, il suo compagno da 5 anni. Lo scorso anno lui ha organizzato una partita di calcio a Fucecchio per mostrare a tutti che contro la malattia si può lottare anche giocando a pallone.

'Diamo un calcio al cancro al seno!', si chiamava l'iniziativa, la partita era tra i campioni del Fucecchio Calcio e altre glorie del pallone. Il ricavato era destinato ad AIRC e all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa. Ma il regalo più bello è stato quello di Edoardo per Chiara, scesi in campo per dimostrare quanto l'amore possa travolgere anche i dolori di una malattia.

Pensavamo che questo capitolo felice potesse dare nuova speranza. Invece così non è stato. Ma nonostante Chiara abbia lasciato un vuoto enorme (oggi si sono tenuti i funerali), ha potuto sorridere prima di chiudere gli occhi. Edoardo le ha fatto la proposta di matrimonio il mercoledì. Venerdì Chiara se n'è andata. Uno dei suoi sogni era stato realizzato.

L'ultimo saluto a Chiara Giuntoli

Svariate centinaia di persone hanno voluto essere presenti a Fucecchio, anche se nella Chiesa della Collegiata per le misure anti-Covid solo i familiari e gli amici più stretti hanno potuto avere accesso. In piazza tantissimi con mascherina e a distanza hanno seguito commossi dagli altoparlanti sistemati appositamente.

Il momento in cui le mascherine sono state toccate dalle lacrime è stato al lungo discorso di Edoardo Parisi. Ci sarà sicuramente un seguito, ha spiegato dal pulpito, perché "una favola non può finire così, ci deve essere per forza il lieto fine". Uno dei sogni di Chiara, ha spiegato, non era fare soldi o avere un'auto da capogiro. Era sposarsi e avere figli. "Io ho perso l amore della mia vita, voi amate sempre", ha concluso commosso Edoardo. Ma senza lacrime, perché lo aveva promesso alla sua amata.

All'uscita del feretro tanti palloncini bianchi sono partiti verso il cielo, come a comporre il vestito da sposa in cielo proprio per Chiara.