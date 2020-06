Consiglio comunale Firenze, patto sociale da sciogliere

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani, si riunisce lunedì 22 giugno alle 14,30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

In apertura lo spazio dedicato al Question Time. Saranno trattati i seguenti argomenti: “San Giovanni non vuole inganni”; sull'antenna in via Chiuso dei Pazzi; Per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale in merito alla vendita degli immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare del Comune di Firenze; Chi valuta il rapporto tra il Comune di Firenze e il suo

personale dipendente?; Orario apertura giardini; Telelavoro e altre specie velenose?

A seguire una comunicazione del presidente della società San Giovanni Battista Claudio Bini sulla festa del santo patrono di Firenze che quest’anno non potrà essere celebrata secondo le consuete modalità. Seguiranno le comunicazioni e le domande d’attualità dei consiglieri.

Tre le delibere in discussione: dell’assessore Alessandro Martini su Costituzione di servitù onerosa su porzione di terreno di proprietà del Comune di Firenze, all’interno del parco di Villa di Rusciano posto in aderenza all’immobile ubicato in via del Larione, 10. La seconda, ancora dell’assessore Alessandro Martini, su Corte D’Appello di Firenze – Sentenza n. 602/2020 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000. Infine la delibera dell’assessore Federico Gianassi su Publiacqua Spa. Indirizzo per lo scioglimento del “Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag spa, Publiservizi spa e Acque Blu Fiorentine S.p.A.”.

Iscritti anche tre Ordini del Giorno, sette mozioni e tredici risoluzioni.

Il programma dei lavori del Consiglio comunale a questo link: https://www.comune.fi.it/system/files/2020-06/2020-06-22-%20ordine.pdf

Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta sul canale Youtube a questo link: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa