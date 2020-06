Escursionisti in difficoltà in Toscana, salvataggi tra grandine e infortuni

Sono stati bersagliati dalla grandine sul Pratomagno e hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Sono stati salvati così nel primo pomeriggio a Loro Ciuffenna due escursionisti, recuperati con l'aiuto dell'elicottero Drago vicino alla Croce di Pratomagno. Sono in buone condizioni, secondo gli operatori del 118, con lievi escoriazioni per i chicchi di grandine caduti.

Un altro salvataggio dei vigili del fuoco è stato effettuato a Secchieta, nel comune di Reggello. Una 57enne si è infortunata a una gamba e in un primo momento si è pensato a un recupero con l'elicottero. La zona impervia però non lo ha permesso per cui da terra è stata raggiunta la donna, che è stata trasportata fino all'area in cui si trovavano i soccorritori inviati dal 118.