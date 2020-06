Forze dell'ordine al lavoro in Versilia: denunce e segnalazioni

Dopo il servizio di venerdì sera, anche sabato sera, sia a Lucca che in tutta la Versilia, da Viareggio a Forte dei Marmi, su Ordinanza del Questore di Lucca, si è svolto un nuovo servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti nelle zone che gravitano intorno alla movida.

Al servizio hanno partecipato congiuntamente la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie Municipali di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, supportati da un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

A Lucca sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcol dopo le 22, e un ragazzo di 19 anni è stato trovato con una canna di hashish, pertanto sarà segnalato al Prefetto.

Diversi altri ragazzi sono stati segnalati dal cane antidroga in quanto probabilmente avevano assunto sostanze stupefacenti, e quindi sottoposti a perquisizione. Alcuni di essi, minorenni, sono stati riaffidati ai genitori che si sono dovuti recare in tarda serata presso la caserma dei Carabinieri in Cortile degli Svizzeri.

A Viareggio, dove hanno partecipato al servizio anche la Polizia Stradale e la Capitaneria di Porto, sono state identificate oltre 100 persone, controllati 36 esercizi commerciali e 60 autoveicoli. Sono state elevate 16 contravvenzioni al C.d.S. e posto sotto sequestro amministrativo di un motoveicolo per mancanza di assicurazione obbligatoria. Il proprietario di questa ultima moto è anche stato denunciato per minaccia e resistenza a P.U.

Durante il servizio, tra l'altro, è stata posta particolare attenzione al contrasto dello spaccio nella pineta di ponente di Viareggio, dove unitamente all’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 35 grammi di cocaina pura e 14 grammi di hashish, già pronti per la vendita “al dettaglio” in dosi da un grammo circa.

Proseguiranno anche la prossima settimana operazioni ad “alto impatto” su tutto il territorio.