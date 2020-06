Aveva 10 ovuli di cocaina da 2,5 g di peso, mezzo etto di hashish e 255 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Un 23enne è stato per questo denunciato dalla polizia a Sesto Fiorentino per detenzione e spaccio. Il ragazzo di origine albanese è stato fermato poco dopo le 20 di ieri sera in auto nei pressi di via Fermi. A bordo c'era anche un'altra persona, connazionale, che non avrebbe riportato denunce.