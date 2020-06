In tre bloccati nell'ascensore per salire a Colle: liberati

I vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti a Colle Val d'Elsa per soccorrere 3 persone rimaste bloccate all'interno dell'ascensore del bastione che collega la parte bassa del paese a quella alta.

Sul posto personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando senese, supportati dai colleghi SAF del Comando di Prato.

Dopo essersi calati all'interno del pozzo dell'ascensore, il personale VF ha fatto liberato le 3 persone, che non hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria.

Il comunicato dell'amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale informa di aver proceduto, nella giornata di oggi, alla chiusura della risalita del Baluardo fino alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria. La decisione è stata presa in seguito ad un guasto tale da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune persone che si trovavano all’interno dell’impianto e che non hanno riportato alcun danno. La riapertura dell’impianto di risalita era stata decisa dopo le richieste dei residenti di Castello dopo i tre mesi di chiusura forzata dovuto all’emergenza coronavirus. L’amministrazione si scusa per il disagio per la chiusura di un’infrastruttura fondamentale per il collegamento tra Castello e Colle Bassa.