Incidente Zanardi aveva le mani sui manubri: la ricostruzione da un video

Incidente Zanardi, aveva il controllo del mezzo

Alex Zanardi stringeva le mani sui manubri dell'handbike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza dove il 19 giugno ha avuto l'incidente contro un camion durante la staffetta a tappe Obiettivo Tricolore.

Lo riportano i video acquisiti dall'inchiesta della procura di Siena sulla vicenda. Zanardi dunque aveva il controllo del mezzo, diversamente da quanto ipotizzato in precedenza, dove si affermava che fosse sbalzato dal mezzo prima di impattare con il camion che procedeva in direzione opposta.

Incidente Zanardi, sequestri dei carabinieri

La handbike è stata sottoposta a sequestro, così come il cellulare che Zanardi portava durante la staffetta. Il sequestro è stato effettuato dai carabinieri.

Nell'ultimo bollettino sanitario si afferma che "le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi". Zanardi è ancora in prognosi riservata. Inoltre "Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico".

Le altre notizie su gonews.it