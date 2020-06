La Fabbrica dei Colori apre ufficialmente le sue porte

Sabato 20 Giugno, dalle ore 16 si è svolto l'open day de "La Fabbrica dei Colori" in via Filzi 42-46 a Sovigliana. L'Associazione "La fabbrica dei Colori" ringrazia tutti i soci e gli amici che hanno contribuito alla realizzazione della struttura e del centro estivo. In particolare l'ingegner Silvio Romano, gli architetti Lino Diricatti e Chiara Barsotti, gli avvocati Marco Iacopini e Luca Sbranti e Robert, aiutante tuttofare volontario.

Un doveroso ringraziamento al Comune di Vinci, al sindaco Giuseppe Torchia, all'assessore Chiara Ciattini, all'ufficio tecnico del Comune e a tutti quanti ci hanno aiutato a farci conoscere.

Intanto partono lunedì 22 Giugno i laboratori estivi nella ex Daff ri-allestita in tempi record. Possono partecipare bambine/i e ragazzi/e tra i 5 e gli 11 anni, di Vinci e di Empoli. Ci sono ancora posti disponibili per questa e per le prossime settimane. Per info e prenotazioni (Margherita 3938285475).

Modulo 1: ore 8.00-13.00, Modulo 2: ore 14.30-18. Ogni bambino potrà partecipare quotidianamente anche a entrambi i moduli.

*****

FOTO 1

Francesco Fulignati (proprietario ex Daff) Alberto Pozzolini (addetto protocollo Covid "Fabbrica dei Colori") Sara Pezzatini (operatore dietista) Lorenzo Paganelli (operatore attività motoria) Mina Videtta (operatore laboratorio di chimica) Margherita Malanchi (logopedista coordinatore) Laura Paganelli (operatrice) Bianca Busoni (operatrice laboratorio di pittura)

FOTO 2

Da destra Lorenzo Paganelli (operatore) Chiara Ciattini Assessora alla Scuola del Comune di Vinci, Margherita Malanchi logopedista coordinatrice de "La Fabbrica dei Colori"

Fonte: Ufficio Stampa