Medici in mobilitazione, incontro con l'assessore Saccardi

Durante la mobilitazione del giorno 19/06 a Firenze siamo stati ricevuti dall'Assessore alla Sanità Stefania Saccardi.

Abbiamo voluto ribadire all'Assessore che la nostra mobilitazione si rivolge alla garanzia di accesso al diritto alla salute per tutta la popolazione. Una formazione di qualità per tutti i medici significa assistenza di qualità per tutte e tutti.

È necessario lavorare per l'ampliamento della rete formativa e per estenderla ancora di più ai presidi territoriali.

Abbiamo espresso la nostra contrarietà ai provvedimenti "emergenziali" messi in campo finora, come l'esperienza toscana del doppio canale formativo in Medicina delle urgenze. Abbiamo invece chiesto che l'impegno, anche finanziario, della Regione sia rivolto a provvedimenti strutturali e non a soluzioni tampone che sviliscono il nostro lavoro. L’Assessore ha mostrato disponibilità a sostenere le nostre rivendicazioni e a proseguire l'interlocuzione col nostro coordinamento.

Fonte: Medici in Mobilitazione Permanente