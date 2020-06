Ha minacciato la clientela del bar e pure i carabinieri giunti in loro soccorso. Per questo un 29enne armato di coltello è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di San Giuliano Terme a Migliarino, in piazza Mazzini. Dopo l'arresto, avvenuto con non poche difficoltà, domani ci sarà il processo per direttissima.