Pulizia delle banchine stradali di Fucecchio, riprendono gli interventi in collina

È ripreso nel mese di giugno l'impegno che Comune di Fucecchio e Alia Spa hanno concordato per la pulizia delle banchine stradali. Un intervento che mira al decoro delle aree adiacenti alle carreggiate, troppo spesso utilizzate da automobilisti poco rispettosi dell’ambiente per gettare rifiuti di ogni genere. Gli interventi della settimana scorsa hanno riguardato le frazioni collinari del comune di Fucecchio, strade che in gran parte attraversano le colline e i boschi delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio, tra aree naturalistiche di particolare pregio.

Le vie interessate dagli interventi di pulizia più recenti, ma molti altri ve ne saranno nei prossimi giorni, sono via Porto di Burello, via Montebono, via di Rimedio, via delle Forre, via Salanova, via Porto allo Stillo, via Del Forrone, via della Cascinaccia, via Casabianca. Qui gli incaricati alle operazioni di pulizia hanno recuperato oggetti abbandonati da auto in transito come cartacce, lattine, flaconi di plastica e altro.

“Le persone – commenta il sindaco Alessio Spinelli – forse non si rendono conto del grave danno che creano con il loro comportamento. Non è soltanto una questione di decoro, che pure esiste visto che non è bello viaggiare a fianco dei rifiuti, e non è neppure soltanto una questione economica, che comunque c'è perché il costo di queste operazioni di pulizia incide sulla spesa complessiva dell'amministrazione comunale e dei cittadini. C'è un problema a mio avviso ancora più grave che è quello dell'inquinamento: questi rifiuti finiscono spesso nelle fosse di scolo, nei corsi d'acqua e in luoghi dove vivono tanti animali causando gravi danni ambientali. Occorre maggior rispetto per il territorio nel quale viviamo, perché quando manchiamo di rispetto alla natura questa prima o poi ci presenta sempre il conto. Una delle cose che abbiamo imparato da questa pandemia è che l'ambiente va rispettato maggiormente: in questi mesi di lockdown abbiamo visto come si sono ridotte varie situazioni di inquinamento ambientale e quindi dobbiamo tener di conto dei nostri comportamenti perché influiscono pesantemente sulla salute del pianeta”.