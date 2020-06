Rotary Club Valdelsa, Niccolò Mucerino Bucalossi subentra a Giuseppe Righi

Dal prossimo primo luglio sarà Niccolo Mucerino Bucalossi a presiedere il Rotary Club Valdelsa per l’anno rotariano 2020-2021, dando il cambio a Giuseppe Righi.

Il passaggio delle consegne si è svolto nei giorni scorsi, nel rispetto delle misure anti Covid, a San Gimignano, a Villa Ducci, sede del Club.

Nella stessa occasione sono stati portati a termine gli ultimi quattro service dell’anno rotariano 2019-2020, che si sono tradotti nella consegna di 4 mila euro complessivi alle locali Venerabili Arciconfraternite Misericordie di Castelfiorentino, Certaldo e San Gimignano (mille euro a ciascuna quale contributo per l’acquisto di un’ambulanza e di un presidio medico) e all’associazione Pro loco di San Gimignano per la valorizzazione del territorio. Gli importi devoluti sono stati consegnati direttamente ai rispettivi governatori Andrea Strambi, Salvatore Palazzo e Giacomo Bassi, e all’assessore alla cultura del Comune di San Gimignano, Carolina Taddei.

Infine, durante il tradizionale passaggio del collare, ai soci Alessandro Bandinelli, Simona Dei ed Emanuela Tamburini, è stato conferito il “Paul Harris Fellow”, il massimo riconoscimento rotariano, che, a esclusiva decisione del presidente in carica, può essere conferito a persone e a istituzioni per i loro particolari meriti.

“Sono orgoglioso di ciò che siamo riusciti a realizzare grazie al contributo di tutti i soci. Il periodo di emergenza epidemiologica, che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, ci ha costretto a rivedere la nostra programmazione e alcuni progetti, che non abbiamo esitato a mettere al servizio del fabbisogno socio-sanitario del momento - commenta il presidente uscente Righi -. Abbiamo anche supportato alcune associazioni di volontariato, storicamente impegnate in attività di sostegno verso le persone più fragili, rese ancora più vulnerabili dalla situazione economica, che è venuta a determinarsi a causa del Covid. E’ stato un anno davvero particolare e impegnativo, ma siamo andati avanti, cercando di fare del nostro meglio e di renderci più utili possibili. Tra pochi giorni, subentrerà il nuovo presidente con la sua squadra, che senz’altro manterrà alta la tradizione del Club, che proprio in questi giorni ha compiuto mezzo secolo di vita”.

“Appena l’emergenza Covid ce lo permetterà, i cinquant’anni di storia del nostro Club saranno festeggiati come meritano – aggiunge Mucerino Bucalossi –. In questi ultimi cinque decenni, il Club ha realizzato un numero elevato di progetti e attività solidali in ciascuno dei cinque Comuni di riferimento, puntando principalmente alla valorizzazione culturale, turistica, enogastronomica e paesaggistica del territorio. Non sono mancati, inoltre, iniziative solidali in ambito sociale e concreti investimenti sul talento dei giovani. Questo è stato, e sarà, il nostro cammino, con nuovi service aderenti alla realtà dei tempi che viviamo. E’ un onore mettersi al servizio del Club per il bene della nostra comunità, ed è un privilegio poter contare sull’amicizia di persone straordinarie come sono le socie e i soci del Club”.

Fonte: Ufficio Stampa