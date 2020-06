Continua il coma farmacologico per Alex Zanardi all'ospedale di Siena, dove è ricoverato da 2 giorni in seguito al grave incidente avvenuto in handbike il 19 giugno a Pienza contro un camion. Le sue condizioni permangono gravi ma stazionarie. È ventilato meccanicamente e i parametri clinici sono monitorati costantemente. A mezzogiorno dovrebbe essere diramato un nuovo bollettino medico.