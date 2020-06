Arrestato lo 'spacciatore in mountain bike' a Pistoia

La Polizia di Stato ha arrestato un ventisettenne nigeriano regolare sul territorio nazionale e domiciliato nella zona di Pistoia ovest.

L’arresto, operato dal personale delle volanti della Questura di Pistoia si è reso possibile a seguito dell’implementazione dei servizi di prevenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità della stazione ferroviaria di Pistoia Ovest.

Fenomeno, da tempo sotto osservazione anche per numerose segnalazioni da parte di cittadini.

In particolare sabato mattina un equipaggio delle volanti durante uno specifico servizio di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Pistoia Ovest e della biblioteca San Giorgio, transitando in via dello Spartitoio, ha notato alcuni soggetti conosciuti come assuntori di sostanza stupefacente.

Poco dopo è stato notato sopraggiungere in bicicletta un ragazzo che appena si è accorto della presenza della pattuglia si è diretto velocemente verso il Viale Adua attraversando l’incrocio con semaforo rosso per cercare di eludere il controllo di polizia.

Gli agenti sono riusciti comunque a bloccare il soggetto che ignorando le ripetute intimazioni ha cercato comunque di allontanarsi.

Il crescente nervosismo del ragazzo, i suoi ripetuti tentativi di sottrarsi al controllo, la sua presenza nella medesima zona dove erano stati visti allontanarsi alcuni tossicodipendenti e, non ultimo il particolare che il soggetto cercava in tutti i modi di non mollare la bicicletta, hanno insospettito gli agenti che hanno proceduto a accurato controllo che ha portato, ben occultata all’interno del manubrio, al rinvenimento di tre piccoli involucri del peso complessivo di 0,5 gr. lordi contenente sostanza che analizzata tramite l’utilizzo di kit monouso per l’identificazione delle droghe dava esito positivo per la ricerca di oppiacei e suoi derivati.

Al termine degli accertamenti di rito si è proceduto all’arresto del ragazzo che è stato condotto presso la casa circondariale di Pistoia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.