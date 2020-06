Bando affitto Firenze, come chiedere i contributi

Da oggi fino al 21 luglio sarà possibile presentare la domanda per l’erogazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020: il bando è on line sulla Rete civica del Comune.

La domanda di partecipazione può essere compilata solo per via telematica.

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, che si intende composto dal/la richiedente e da tutti/e coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per accedere alla procedura di inserimento on line l’utente deve essere in possesso di una delle seguenti modalità: credenziali di accesso rilasciate dal Comune; Carta nazionale dei servizi (CNS); credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Per informazioni complete cliccare su https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributo-affitto

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa