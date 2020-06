Biblioteche fiorentine, delegazione dei lavoratori in Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e i vice presidenti Emanuele Cocollini e Maria Federica Giuliani hanno ricevuto una delegazione dei lavoratori degli appalti delle biblioteche fiorentine.

“Sono state raccolte seimila firme per sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni e le forze politiche sull'importanza che riveste la cultura ed il ruolo delle biblioteche in una città come Firenze. L'impegno che è stato preso come Ufficio di presidenza – spiegano Luca Milani, Emanuele Cocollini e Maria Federica Giuliani – è quello di convocare i capigruppo per un'attenta analisi delle richieste che sono state fatte dai lavoratori in appalto delle biblioteche e così ciascuna forza politica potrà esprimere la dovuta attenzione sulla vicenda. Gli impegni di bilancio dell'amministrazione pubblica sono in una situazione complicata ma il nostro impegno è massimo e lavoreremo affinché nessuno venga lasciato indietro”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa