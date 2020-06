Caccia via la badante e sequestra due anziane in casa, arrestato

Ubriaco, ha chiuso un'amica fuori dalla casa dove lei lavora come badante, barricandosi all'interno per circa 40 minuti con le due anziane proprietarie. La polizia ieri pomeriggio ha arrestato un 44enne a Firenze per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, peruviano e in Italia senza permesso di soggiorno, era ospite della donna dall'emergenza covid-19.

In questi mesi si sarebbe ubriacato spesso, e in più occasioni l'avrebbe aggredita fisicamente. Ieri pomeriggio i due si sono incontrati in strada. Lui l'avrebbe aggredita, ingaggiando poi una colluttazione con il fidanzato della donna, intervenuto per allontanarlo. Dopo l'episodio, secondo quanto appreso, il 44enne sarebbe tornato a casa e si sarebbe barricato all'interno sequestrando in casa le due anziane da lei assistite, di 93 e 94 anni. Gli agenti del 113, avvisati dal compagno della donna, sono riusciti a entrare da una porta finestra sul retro dell'abitazione. Dentro hanno trovato le due anziane che gridavano aiuto e il 44enne ubriaco, a torso nudo, seduto sul divano che aveva piazzato davanti alla porta d'ingresso.