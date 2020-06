Un 56enne muratore è morto stamani in un cantiere edile di Pratodopo essere caduto da un tetto di un capannone di un'officina di via Goito. L'uomo, di origine albanese, stava lavorando per conto di una ditta edile assieme ad altri colleghi. La copertura dello stabile è venuta giù, l'uomo è precipitato fino a morire. La polizia e i sanitari inviati dal 118 sono stati inviati sul posto. Aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla procura di Prato.