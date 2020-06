Cinquant'anni dopo, la 5°B dell'ITC Fermi si ritrova a tavola

Sono passati cinquanta anni, ma è solo una questione anagrafica. La 5°B dell'ITC Fermi di Empoli si è ritrovata a tavola tra ricordi e allegria.

Sedici componenti della classe che maturò nel 1970 hanno sfruttato le riaperture dopo il lockdown per ritrovarsi dopo tanti anni, mezzo secolo addirittura. Domenica 21 giugno gli ex alunni, ancora giovani nell'animo, si sono dati appuntamento per un pranzo al Bellosguardo di Vinci.

Prima la rimpatriata a tavola, poi, complice il bel tempo, un pomeriggio a cantare sul prato. Non tutti gli ex studenti e le ex studentesse erano presenti, ma è stato un momento di convivialità molto apprezzato.

C'è stato spazio anche per un commosso ricordo per Stefano Pappagallo. Anche lui faceva parte di quel gruppo di amici, ma è scomparso poche settimane fa: in suo onore è stato celebrato un brindisi.

Gianmarco Lotti