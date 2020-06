Covid-19, il grazie ai cittadini di Prociv-Arci Castelfiorentino

L'emergenza causata dal COVID19 ha messo a dura prova il nostro paese, lasciando tracce che impiegheranno molto tempo per essere cancellate, e non sarà possibile ancora per molto tornare alla vita prima del 9 Marzo.

Quanto ci siamo trovati ad affrontare in questi mesi è difficilmente paragonabile ad altri eventi, ci siamo trovati a combattere un nemico, infido, crudele ed invisibile, ne siamo usciti, anche se solo in parte, insieme, uniti, con un grande lavoro di squadra.

Dal 9 di marzo sono stati molti gli interventi fatti per aiutare i nostri concittadini e vogliamo darvi solo alcuni numeri per rendersi conto di quella che è stata questa emergenza: nei primi giorni sono state 145 le chiamate giornaliere ricevute, molte di persone impaurite o preoccupare, 550 i servizi per spese, medicinali e farmacia ospedaliera ed assistenza alle persone colpite da Covid o in quarantena nel mese di marzo, passate a 680 in aprile per poi scendere a 170 nel mese di maggio, a questi si aggiungono la distribuzione delle mascherine alla popolazione, i controlli sul territorio giornaliere e tutti i servizi accessori che venivano richiesti dalla popolazione.

Sono numeri importanti per noi, numeri che mettono in mostra la grossa attività portata avanti dai volontari in questi mesi, ma se tutto questo è stato possibile il GRAZIE va innanzi tutto ai cittadini di Castello che non ci hanno mai fatto sentire soli e sono stati sempre vicini a noi dandoci forza e voglia di fare sempre di più .

Abbiamo visto le lacrime, sentito la paura delle persone e risposto a chiamate veramente difficili da gestire a distanza, ci sono stati momenti di tensione, ma ci sono stati i sorrisi, i “grazie", le lacrime di gioia che ci hanno fatto capire che quello che stavamo facendo era veramente importante per le persone.

Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che si sono stretti alla nostra associazione e ai nostri volontari in questi mesi, un grazie o un sorriso sono le migliori gratificazioni che un volontario può ricevere.

Le emergenze portano in sé per le associazioni molte spese che devono essere sostenute: dal carburante per i mezzi, ai sanificatori, alle mascherine, ai guanti, la sanificazione giornaliera della sede operativa e dei mezzi fino ad arrivare ai DPI per i volontari di cui c’è n’è stato un grande bisogno, quindi vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno donato qualcosa alla nostra associazione, dalle più piccole donazioni che sono state gocce preziose per mandare avanti le nostre attività fino a quelle più grandi che abbiamo utilizzato per acquistare generi alimentari per le famiglie provate dal lockdown e bisognose di aiuto.

Vogliamo ringraziare di cuore i volontari della Misericordia e dell'Auser con cui abbiamo condiviso molti momenti fianco a fianco in questa emergenza condividendo l’opera di aiuto ai nostri concittadini, ed un grazie all'Amministrazione Comunale che ci è stata sempre vicina coordinando tutte le attività sul paese.

Senza il vostro aiuto probabilmente la situazione sarebbe stata diversa e gli aiuti portati alle famiglie inferiori rispetto a quanto fatto quindi vi ringraziamo perché tutti, chi in un modo chi in un altro hanno collaborato a formare una grande squadra per superare questa emergenza.

Grazie di cuore a tutti voi.

Fonte: Prociv-Arci Castelfiorentino