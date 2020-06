Empoli-Benevento, aperta via delle Olimpiadi

Torna il campionato di Serie B allo stadio comunale ‘Carlo Castellani’. Appuntamento venerdì sera, 26 giugno, alle 21, con la gara Empoli-Benevento. Era dal 7 marzo che non si giocava a Empoli, match col Trapani. Come per quella partita la gara si disputerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico sugli spalti per i dispositivi inerenti il CoronaVirus Covid 19, quindi non sono stati presi i soliti provvedimenti di chiusura di Via delle Olimpiadi.

La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà intorno alle 18.00 e riguarderà solo il perimetro dello stadio ‘Castellani’: interessata Via della Maratona, zona Tribuna centrale, e il piazzale/parcheggio di fronte al settore di Maratona. Resteranno aperte Via Bisarnella/Viale Olimpiadi, ingresso al quartiere di Serravalle. La ripresa della normale circolazione avverrà intorno alle 23.30/24.

L’attuazione del protocollo ANTICOVID stabilito a livello nazionale è stata affrontata dal Gruppo Operativo di Sicurezza e dalle forze dell'ordine cittadine che hanno stabilito la chiusura totale dello stadio in ogni sua parte a partire dal venerdì mattina. Questo per consentire la sanificazione e ottemperare ai protocolli.

In relazione alla riunione fatta tra tecnici dell’Empoli FC e Toscana Atletica Empoli il lato pista della Maratona rimarrà a disposizione della società locale di atletica per tutto il giorno di giovedì. Essendo effettuata il giovedì pomeriggio la sanificazione completa di panchine e field box nessuno dovrà utilizzarle per non compromettere l’intervento. Segnalazioni saranno sistemate per delimitare la zona sanificata che avviene totalmente a carico del club calcistico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa