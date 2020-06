Estate insieme 2020, a Cerreto Guidi partono i centri estivi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi offre il servizio di "centro estivo" per i bambini da 3 a 6 anni, residenti nel Comune di Cerreto Guidi che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia durante l'anno scolastico 2019-20.

I centri estivi si svolgeranno nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di socialità e gioco per i bambini e adolescenti. I posti disponibili sono 25 e i bambini sono organizzati in gruppi di 5 con la presenza di una insegnante di riferimento.

I centri estivi che si terranno nei plessi scolastici dislocati sul territorio comunale, si svolgeranno per 5 settimane, dal 1 al 31 luglio 2020.

L’orario di entrata è dalle ore 7,45 e quello di uscita alle ore 12,30 con gli ingressi e le uscite scaglionati.

La domanda di iscrizione deve essere presentata preferibilmente online, inviando il modulo, debitamente compilato, all’indirizzo mail: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it, allegando copia dei documenti dei genitori. In alternativa la domanda potrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune con accoglienza sul lato Piazza Dante Desideri. Le iscrizioni possono essere presentate fino a venerdì 26 giugno. Sarà successivamente formata una graduatoria in base ai criteri indicati sul sito del Comune di Cerreto Guidi www.comune.cerreto.guidi.fi.it, dove sono disponibili tutte le informazioni e i moduli di domanda.

“Dopo E-state al CIAF- commenta il Sindaco Simona Rossetti- l’offerta rivolta ai bambini da 3-6 anni costituisce un altro servizio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi per dare un’opportunità ai bambini e alle loro famiglie in questa difficile fase di ripartenza. E’importante dare ai bambini la possibilità di rivedersi, di stare insieme e di giocare, supportati dai nostri operatori che in questa fase hanno continuato a mantenere i rapporti con loro e le famiglie”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa