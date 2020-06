Importante donazione per l'Aou Senese e per il team Emergenza Intraospedaliera

Importante donazione per le emergenze intraospedaliere da parte della Regione Toscana. L’Aou Senese ha ricevuto dalla Rete Regionale Emergenza Intraospedaliera per il TEM – Team Emergenza Medica intraospedaliera del policlinico Santa Maria alle Scotte, due monitor multiparametrici, un aspiratore portatile e un set di due pompe di infusione, strumenti utili nella gestione quotidiana delle emergenze intraospedaliere per i pazienti critici. Fanno parte della rete, che è coordinata dal dottor Matteo Nocci, i project manager di tutte le aziende sanitarie toscane e, per l’Aou Senese, i referenti sono l’anestesista-rianimatore Egidio Mastrocinque e il medico della direzione sanitaria Barbara Porchia. Il materiale è stato donato con una piccola cerimonia che si è svolta presso il Coordinamento Regionale Maxiemergenze a Pistoia alla presenza dei referenti della rete.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa