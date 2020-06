Turista muore annegato all'Isola d'Elba

Un 76enne è morto in mare a Capoliveri. L'uomo, turista milanese, è deceduto all'Isola d'Elba per annegamento nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno.

Sarebbe entrato in acqua alla spiaggia di Morcone e poi avrebbe accusato un malore. Come spiegano dal 118, è stato soccorso dai volontari della Croce Verde di Capoliveri, ma per lui non c'è stato niente da fare se non la constatazione del decesso da parte del medico. Sul posto è intervenuta anche la capitaneria.