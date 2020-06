La MD Academy di Montelupo vince il talent 'The Coach'

MD Academy, Accademia di danza di Montelupo Fiorentino diretta dalla maestra Katia Mancini, ha vinto la seconda edizione del talent “The Coach – Leader di Grandi Talenti” con il gruppo di piccoli ballerini Black Group.

Il gruppo, formato da Gaia Rossini (14 anni), Alice Checcucci (14 anni), Margherita Galeotti (13 anni), Puja Tinti (12 anni), Andrea Giuntoli (11 anni), Irene Fontanelli (11 anni), Rebecca Nuzzi (10 anni) e Giulia Signorini (10 anni) sono stati selezionati durante i casting tenutisi in tutta Italia fra oltre diecimila aspiranti concorrenti.

A luglio 2019 è iniziato il percorso del talent che li ha visti cimentarsi insieme a oltre seicento concorrenti in momenti di academy con i coach in gara e momenti di esibizione sul palco del Palacavicchi di Bologna.

A settembre 2019 si è registrata la finale, andata in onda in diretta sul canale 7gold venerdì 19 giugno. I Black Group hanno eliminato di volta in volta tutti i concorrenti in gara in degli scontri diretti appassionanti ed emozionanti, per poi vincere riuscendo anche a far commuovere con le loro esibizioni la giuria composta da Maura Paparo, Roberta Faccani, Giuseppe Povia e Pino Papy. Tutte le coreografie in gara portano la firma di Katia Mancini.

Durante la finale si è esibita come ospite un’altra allieva di Katia Mancini, Ginevra Gestri, che ha vinto la prima edizione del talent.

I Black Group si esibiranno nuovamente sul palco di The Coach come ospiti della prossima edizione, sempre sotto la guida e la supervisione della loro insegnante Katia Mancini.

L’attività di MD Academy e di Katia Mancini non si ferma qui. Al momento gli allievi più grandi sono in gara come semifinalisti nel concorso online World Folk Vision che vede in palio la finale in Qatar; a luglio tutti gli allievi saranno ospiti del Balletto di Siena in un importante Galà, mentre altri progetti di respiro internazionale sono nel cassetto in attesa che le attività possano riprendere a pieno regime finita l’emergenza coronavirus.

Fonte: MD Academy