Laboratorio teatrale al Ferraris-Brunelleschi, gli 'arcipelaghi' nati dal lockdown

Gli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “G.Ferraris-F.Brunelleschi” di Empoli (FI), sabato 20 giugno alle ore 16 hanno partecipato alla diretta Facebook “Il teatro al tempo del corona virus” dialogando con l’associazione “FAREpalazzolo” sull’opera da loro realizzata “Arcipelaghi”; frutto del lock down.

“Arcipelaghi, breve divagazione fra testi letterari assai diversi. Unico legame evidente: il mare, la grande metafora. Il mare che ti misura, che separa e unisce. Esperienza di libertà e di costrizione allo stesso tempo. Subìto come una prigione, come prova di coraggio, come misura della propria fragilità, come sfida, come resistenza. In questo tempo, in cui guardiamo il mondo attraverso vetri che ci separano, in cui il corpo degli altri non è accessibile se non dopo calcolate misure, ciascuno chiuso in un proprio mare, concluso e leggermente claustrofobico, la letteratura ci apre al mondo. Al mondo altro e sconfinato. Ancora nostro.”

Toscana e Sicilia hanno dialogato sull’importanza ed efficacia del teatro, soffermandosi particolarmente sull’esperienza inedita online, unico mezzo per restare uniti in un periodo di separazione sociale. Il legame la passione comune. Stimolante intervista e discussione culturale, che ha coinvolto e interessato alunni, docenti e spettatori.

Per il Laboratorio Teatrale: Elia Agnelli, Alessio Angerame, Sara Baldi, Gabriele Balducci, Alberto Baronti, Andrea Belardo, Massimiliano Bollini, Claudia Corvaglia, Emilio Fagiano, Alessia Gallo, Marcello Garinei, Gerardo Garruto, Alessandro Giovannetti, Dan Dan He, Dario Lassi, Irene Lupi, Alessandro Maccioni, Giulia Mangieri, Leonardo Mancini, Sara Migliori, Enxhi Paja, Enea Passardi, Richelle Rivera, Lorenzo R Luca Siniscalchi e Giulia Torrigiani.