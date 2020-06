Lavori Open Fiber a Lastra a Signa, incontro in municipio

Si è tenuto nei giorni scorsi all’interno del palazzo comunale un confronto fra il vicesindaco e assessore alla Smart City Leonardo Cappellini, alcuni amministratori di condominio che operano nel territorio lastrigiano e l’azienda che porterà avanti i lavori sulla fibra ottica in modalità Fiber to the home per conto di Open Fiber in particolare nella zona del capoluogo e Ponte a Signa.

“L’obiettivo dell’incontro – ha spiegato il vicesindaco Cappellini- era far interagire e interloquire questi due soggetti con lo scopo di semplificare le procedure affinchè sia più agevole l’intervento di copertura della fibra. Abbiamo visto in questo periodo di lockdown quanto sia fondamentale avere una connettività veloce, anche alla luce di nuove modalità lavorative sempre più diffuse come lo smart working, e siamo soddisfatti poiché con questo intervento una larga fetta dell’abitato del capoluogo sarà dotato di un'infrastruttura strategica per tutti i cittadini”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa