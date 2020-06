Lavori pubblici a Ponte a Elsa, 'rinfrescata' a strisce e marciapiedi

Lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale in questi giorni e anche un intervento di bitumatura.

Questa mattina, lunedì 22 giugno, sono iniziati lavori a Ponzano, in Via del Giardino: si tratta di un intervento di sistemazione del marciapiede e della asfaltatura della strada.

Inoltre, in questi giorni, sono stati svolti interventi per il ripasso della segnaletica orizzontale nella frazione di Ponte a Elsa: parcheggio che insiste tra le vie Cioni, Caponi e Gobetti.

Inoltre dalla mattina di mercoledì 24 giugno si interverrà nel parcheggio in fondo a Via Caponi.

Per tutti questi interventi si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica verticale temporanea indicante l’orario del divieto di sosta che parte dalle ore 8 della mattina del giorno dell’intervento fino al termine dei lavori stessi. La raccomandazione è quella di spostare la propria vettura parcheggiata per evitare sanzioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa