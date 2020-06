Il prefetto Lega riceve il nuovo questore di Firenze Santarelli

Il prefetto Laura Lega ha ricevuto oggi in Prefettura, a Palazzo Medici Riccardi, il nuovo questore di Firenze, Filippo Santarelli. E’ stata l’occasione per un’ampia riflessione sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico dell’intera provincia “Ho dato il benvenuto al nuovo Questore di Firenze, ha detto Lega, con il quale sono certa che avremo un’ottima intesa per il raggiungimento dei migliori risultati. Abbiamo già fatto un primo punto sulle numerose questioni che affronteremo congiuntamente anche con le altre Forze di Polizia”.

Fonte: Ufficio Stampa