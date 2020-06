Leggerissimo, episodio XXXII: l'estate

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

La trentaduesima puntata si è soffermata sull'estate e anche sul clima in generale. Ospite è stato il meteorologo Gordon Baldacci, tra l'altro anche volto di Clivo, che ci ha dato consigli importanti e particolari: dei libri sul meteo. Nella prima parte si parla di L'ultima estate di innocenza di Patrick Fogli e di L'estate infinita di Edoardo Nesi. Nella seconda, spazio all'intervista a Gordon Baldacci. Sulla pagina di Radio Lady rivedere la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 29 giugno. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti