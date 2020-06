Svolta!, la lista europeista per Giani. Con lui Pizzarotti e Bianchi

Venerdì 19 Giugno, presso il Parco delle Cascine a Firenze , si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma della lista SVOLTA! a sostegno del candidato della coalizione di centro-sinistra, Eugenio Giani, per le elezioni regionali in Toscana. Presenti all’evento, oltre ai candidati delle forze politiche in lista, Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune, Lorenzo Becattini , coordinatore della Segreteria del Pd della Toscana e Andi Shehu , co-presidente di Volt Italia.

Economia circolare e green, aiuto concreto alle eccellenze industriali regionali, attenzione ai giovani e al loro futuro educativo ed occupazionale, utilizzo efficace dei fondi europei aumento

dell’offerta di alloggi sociali pubblici e contributi agli affitti, sostegno alle attività culturali, lotta contro le discriminazioni, contrasto delle mafie e dell'usura: questi alcuni dei punti del

programma di SVOLTA! presentato venerdì 19 giugno a Firenze.

Un programma ambizioso ma concreto, portato avanti con coesione da una lista nata dall’unione di tre forze - Volt , Italia in Comune e Toscana nel Cuore - che appoggia il candidato della coalizione di centro-sinistra, Eugenio Giani, con un’anima e una visione ben chiare della Toscana dei prossimi dieci anni.

“Non è cambiato il vento, si è solo fermato” - così ha commentato Pizzarotti la ripresa delle campagna elettorale post-lockdown e lo stato di salute delle forze populiste e di centrodestra -

“Ci vogliono coraggio, coesione e coerenza, avendo chiari gli obiettivi per una ripartenza che sarà difficile ma che deve essere affrontata a livello territoriale per smuovere il nazionale”.

Presenti all’evento anche Lorenzo Becattini , coordinatore della Segreteria del Pd della Toscana e Andi Shehu , co-presidente di Volt Italia, entrambi convinti che la competizione elettorale non sia da sottovalutare.

Così Andi Shehu , co-presidente di Volt Italia: “Dobbiamo prepararci ad una battaglia molto dura, non dobbiamo dividerci in mille rivoli ma dobbiamo tentare di mettere i nostri sforzi

davvero in comune - spesso Volt è etichettato come il partito dei giovani, il partito europeista. Vorrei un po' rompere questo incantesimo: Volt è un partito di persone capaci, che si spendono per cambiare le cose. Ma soprattutto è un partito che si pone come collante tra il livello locale e quello europeo. Si dà molto spesso la colpa ai cittadini che non capiscono, ma le istituzioni tendono ad essere difficili da capire. Occorre quindi riavvicinare i cittadini alle istituzioni e alla politica”.

Un collante tra Regione Toscana ed Europa che non perda di vista le attività portate avanti dai volontari sul territorio. “Vogliamo essere il collante tra partecipazione e competenza, due termini spesso in contrasto - continua Shehu - riportando la formazione delle competenze all’interno dei partiti. Un partito di massa, che fa partecipare tutti, deve avere come missione

anche quella di permettere a chi entra nel partito di potersi creare delle competenze ed agire attraverso di esse”.

Coesione, attivismo e competenze riscontrabili nei candidati vengono elogiati anche nel discorso di Lorenzo Becattini che esorta: “Qui c’è bisogno di fare una rivoluzione, regionale e nazionale. Come PD siamo molto contenti che questa quarta lista sia con noi. Questo è il momento di essere coesi”.

Sul programma prendono la parola i tre candidati delle tre forze politiche della lista Svolta!. “Vi presentiamo un programma al quale tutte e tre le forze politiche hanno lavorato - dice Elisa

Meloni , candidata di Volt nella lista SVOLTA! - l’abbiamo perfezionato in queste ultime settimane per modellarlo intorno ai bisogni delle persone con le quali ci interfacciamo ogni

giorno, anche grazie ai tanti meetup online organizzati durante il lockdown” (dirette trasmesse su https://www.facebook.com/volttoscana/ ).

Attenzione al territorio, alla comunità e ascolto attivo delle problematiche che la cittadinanza soffre. “Nelle nostre chiacchierate con i cittadini abbiamo spesso sentito il rammarico nel

constatare l’esistenza di tre Toscane - sottolinea Massimiliano Vivoli , candidato di Italia in Comune - alcuni cittadini si sentono meno importanti di altri perché ci sono zone molto servite e

zone abbandonate. Per noi la Toscana deve essere una e una sola, per questo come Italia in Comune portiamo avanti con forza un’idea di mobilità sostenibile e che raggiunga tutta la regione.”

Una corsa alle regionali con un’attenzione alla politica fatta per e con i cittadini, in contrapposizione a quel che accade a livello nazionale, ribadita dalle parole di Gabriele Bianchi , candidato del gruppo Toscana nel Cuore : “Siamo qui per far capire ai cittadini che la politica è sudore e non slogan - esordisce Bianchi - SVOLTA! vuol dire cambiare il rapporto di

fiducia con i cittadini, un rapporto che si deve creare, rafforzare e non nutrire di slogan.”

A poco più di 90 giorni dall'election weekend fissato per il 20-21 settembre, SVOLTA! ha avviato così la sua campagna elettorale estiva, annunciando banchetti di raccolta firme e tour di ascolto in giro per la regione.

La lista presenta contestualmente anche i suoi candidati: Anna Chiara Borrello, Claudia Vasselli, Elisa Meloni, Enrico Esente. Lapo Parigi, Lorenzo Chiari, Lucio Alticozzi, Ludovica Perazzotti, Maria Cecilia La Greca, Mirko Aconito, Vahid Salamat.