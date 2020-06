Mandato di arresto europeo per un cinquantenne a Montecatini

Nella giornata di sabato 20 giugno, gli agenti del commissariato di Montecatini Terme hanno arrestato un 57enne italiano destinatario del mandato di arresto europeo, ai fini dell’estradizione nello stato dell’Austria, per furto e associazione a delinquere. L'uomo era parte di una banda criminale dedita ai furti in abitazione. Al termine degli accertamenti è stato trasferito nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente si trovava già in regime di detenzione domiciliare per altri reati commessi in Italia.