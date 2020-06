Manifestazione 'No vax' e 'No 5g' senza distanziamento, organizzatori segnalati in procura

Gli organizzatori della manifestazione nazionale 'No vax' e 'No 5g' saranno segnalati in Procura dalla Questura di Firenze per non essersi impegnati a far rispettare ai manifestanti le norme di distanziamento sanitario previste dai protocolli contro il contagio da Coronavirus. In piazza Santa Croce a Firenze sono scese circa 4mila persone. Molti partecipanti non avevano nemmeno le mascherine.

Ad organizzare la manifestazione, che era stata regolarmente preavvisata, è stato il gruppo 'Movimento 3V'. La segnalazione alla procura lascia aperto il campo delle ipotesi di reato eventualmente da contestare ai promotori dell'iniziativa.