Manutenzione straordinaria in 5 giardini di Carmignano

È partita l’opera di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti, sulle attrezzature ludiche e arredi urbani installati presso cinque aree a verde pubblico e scuole dell’infanzia.

Sia in alcuni giardini pubblici, sia nei giardini delle scuole dell’infanzia comunali, sono presenti arredi e attrezzature per il gioco (altalene, torri scivolo e multigioco, panchine, tavoli da pic-nic, etc) che necessitano di restauro. Al fine di mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e garantirne l’utilizzo in sicurezza, sono necessarie alcune opere di manutenzione, in particolare la carteggiatura e verniciatura delle parti in legno. In alcuni casi sono necessari interventi di riparazione e installazione di pezzi di ricambio. Verrà anche controllata la stabilità di tutte le strutture.

“Avevamo promesso di occuparci ogni anno della riqualificazione di almeno un giardino pubblico”, commenta il sindaco Edoardo Prestanti. “Quest’anno ridiamo un volto nuovo a cinque aree verdi, con un occhio particolare alle scuole. Con questi interventi i giardini saranno più belli e più sicuri, cosicché non appena le normative di contrasto al Covid-19 ci permetteranno di riaprirli all’utilizzo libero, i nostri bambini potranno trovare luoghi ancora più accoglienti per giocare. I giardini sono la casa di tutti, quegli spazi aperti alle famiglie che vogliamo sempre mantenere al meglio”.

In particolare, queste sono le cinque le aree gioco oggetto dei lavori, con i relativi interventi.

Giardini di Via degli Ulivi a Carmignano: carteggiatura, stuccatura e verniciatura dei tavoli da picnic in legno con sostituzione degli elementi deteriorati.

Giardini di Via Beethoven a Comeana: carteggiatura, stuccatura e verniciatura di tutti gli arredi urbani e di tutte le attrezzature ludiche con sostituzione degli elementi deteriorati. Verranno rimossi una torre-scivolo ed una altalena non più recuperabili, provvedendo alla loro sostituzione con la fornitura e posa di strutture similari.

Giardini della scuola dell’infanzia di Poggio alla Malva: carteggiatura, stuccatura e verniciatura di tutti gli arredi urbani e di tutte le attrezzature ludiche con sostituzione degli elementi deteriorati oltre alla sistemazione del cordonato di contenimento dell’area gioco in gomma colata. Verranno rimossi uno scivolo, due pannelli attività e cinque giochi a molla non più recuperabili, provvedendo alla loro sostituzione con la fornitura e posa di strutture similari.

Giardini della scuola dell’infanzia di Santa Cristina a Mezzana: carteggiatura, stuccatura e verniciatura di tutti gli arredi urbani e di tutte le attrezzature ludiche con sostituzione degli elementi deteriorati.

Giardini della scuola dell’infanzia di Bacchereto: carteggiatura, stuccatura e verniciatura di tutti gli arredi urbani e di tutte le attrezzature ludiche con sostituzione degli elementi deteriorati. Verrà rimosso il pergolato con relativa pavimentazione in legno adibito ad “aula verde” per attività didattiche all’aperto, in evidente stato di marcescenza e non più recuperabile, provvedendo alla sua sostituzione con la fornitura e posa di una struttura similare in acciaio zincato verniciato completa di pavimentazione in gomma montata su massetto in cls e teli parasole.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa