Marco Zani resta nell'Abc Castelfiorentino: sarà la terza stagione consecutiva

Una bandiera che continua a sventolare e a scrivere pagine indelebili di storia gialloblu: Marco Zani è la terza conferma dell’Abc Solettificio Manetti, dopo quelle di capitan Delli Carri e Gianni Terrosi. Per lui si tratterà della terza stagione consecutiva da quando, nell’estate del 2018, ha iniziato la sua seconda avventura castellana. Perchè quella tra Marco Zani e l’Abc è prima di tutto una grande storia d’amore.

Così, anche per la prossima stagione, coach Paolo Betti potrà contare sull’esperienza, il talento e la passione di un giocatore le cui doti fisiche e tecniche ne fanno uno dei difensori più forti della categoria nonchè uno dei terminali più temuti dalle difese avversarie.

Ala classe ’84, fiorentino di nascita e castellano d’adozione, dopo essere cresciuto nelle giovanili fiorentine è passato a titolo definitivo all’Abc completando il suo percorso di crescita per poi esordire nell’allora serie B Dilettanti. In maglia gialloblu è stato protagonista di tante stagioni al piano di sopra, divenendo il capitano e l’emblema della sua squadra. Poi, nel 2013 il saluto, non certo indolore da entrambe le parti. Da allora Monsummano e Legnaia, fino al grande ritorno.

“Sono orgoglioso di proseguire questa seconda avventura con la maglia dell’Abc – commenta Marco – da parte mia la volontà di restare in gialloblu non è mai stata in discussione. Abbiamo tutti la sensazione di esserci lasciati alle spalle qualcosa di incompiuto ed è nostro dovere portare a termine ciò che abbiamo iniziato la scorsa stagione. E’ stato un anno bellissimo fino a quando abbiamo potuto giocare – conclude – e adesso attendiamo trepidanti di ripartire proprio da lì. Con la stessa passione, la stessa intensità e tante motivazioni ancora più forti di prima”.

Fonte: ABC Castelfiorentino