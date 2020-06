Greve piange Mariangela Larini, preside di Greve

Si è spenta all'età di 56 anni Mariangela Larini, originaria della costa pisana, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Giovanni da Verrazzano di Greve in Chianti dopo aver combattuto a lungo contro la sua malattia. Era la prima esperienza per lei nel ruolo di preside, avendo vinto il concorso pubblico lo scorso anno. Una vita dedicata alla matematica, materia nella quale si era laureata all'Università di Pisa, e che negli ultimi anni aveva insegnato al Liceo scientifico Rodolico di Firenze. L'amministrazione comunale di Greve in Chianti che ha appreso con sgomento la tragica morte di Mariangela Larini desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e tutte le persone che le sono state vicine.

"Era una donna propositiva, volitiva e desiderosa di realizzare progetti e idee che avevamo iniziato a delineare per arricchire l'offerta formativa degli studenti - dichiara il sindaco Paolo Sottani - una persona aggrappata alla vita e questo lo percepivamo come una grande qualità professionale, la sua energia era una forza vitale e positiva nel rapporto di fiducia e reciproca collaborazione che stavamo costruendo a favore dei percorsi di educazione dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio". Il funerale sarà celebrato oggi alle ore 16 nella Chiesa della Propositura di San Casciano.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino