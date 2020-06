Matteo Salvini a Santa Croce, il ritorno dopo 5 anni

Matteo Salvini sarà domani a Santa Croce sull'Arno per una giornata tutta toscana dove, si apprende dalla stampa, potrebbe definire gli ultimi dettagli per la convergenza alla candidatura del centrodestra per Susanna Ceccardi come presidente della Regione. Non è la prima volta che il leader della Lega viene nel comprensorio: nel 2015 fu una sfida in piazza XX Settembre a Fucecchio, con anche Enrico Rossi, allora candidato per il secondo mandato, presente. Non ci fu né un incontro né uno scontro. Dell'ex ministro dell'Interno in visita a Santa Croce si era vociferato anche lo scorso anno durante la lunga tirata elettorale per le comunali. Allora, il candidato Alessandro Lambertucci non ebbe il supporto della presenza fisica di Salvini.

Salvini tornerà a far visita agli imprenditori del distretto conciario proprio da Assoconciatori. Sempre nel 2015 fece visita nella ex sede di piazza Matteotti, stavolta andrà nel nuovo fabbricato di piazza Padre Ernesto Balducci. Da Assoconciatori fanno sapere che il ricevimento è organizzato dalla Lega. Ci sono dubbi sugli orari, si dice dell'incontro attorno alle 10 in Assoconciatori ma potrebbe essere in città per le 11.30. Oltre ai conciatori, saranno presenti rappresentanti dell'intero comparto, dai contoterzisti al calzaturiero. La delegazione leghista avrà anche rappresentanti regionali e nazionali.