Nell’orto Bioattivo di Osteria di Passignano la premiazione del Premio il Magnifico 2020

Concluso il rigoroso processo di selezione, siamo finalmente giunti alla conclusione de il Magnifico 2020. La situazione e le mutazioni dovute al periodo storico attuale hanno spazzato via molte speranze, ponendoci davanti a nuove sfide e crude verità.

Gli assaggi svolti a febbraio si sono dimostrati non comparabili con quelli di maggio, pertanto abbiamo ritenuto doveroso riassaggiare tutti i campioni e procedere con i panel del Premio Magnifico, senza coinvolgere come di consueto il Top Panel, ottenendo un’edizione Shelf Life del Premio, con l’ausilio esclusivo di analisi sensoriali anonimizzate per cercare l’olio dell’anno, ossia l’olio in grado di coniugare la capacità qualitativa con quella quantitativa: il Magnifico 2020.

Al suo fianco il premio Rivelazione dell’anno ovvero il campione che rappresenta l’eccellenza qualitativa ma prodotto in piccole quantità (sotto mille litri). Tale premio è il riconoscimento alla ricerca della qualità estrema, il premio più tecnico che i nostri panel assegnano.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 25 giugno alle ore 18,00 presso l’Orto Bioattivo dell’Osteria di Passignano, Barberino-Tavarnelle (Loc Badia a Passignano). Un evento ridimensionato a soli 40 posti per rispettare i protocolli di sicurezza che le disposizioni vigenti ci impongono (accesso riservato esclusivamente su invito).

Addolorati di non poter incontrare tutti i produttori che credono nel progetto Premio il Magnifico, abbiamo ritenuto un dovere morale devolvere al BANCO ALIMENTARE la differenza degli importi che tradizionalmente stanziamo per l’evento, per dare un contributo concreto alla crisi economica che la pandemia ha innescato. Una goccia nel mare, ma è una goccia di olio di qualità che rappresenta il grande cuore dell’imprenditoria agroalimentare.

Il “Massimo Pasquini Award” - Premio Personaggio dell’olio 2020 sarà consegnato a Cesara Buonamici, per il suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative per la lavorazione delle olive che consentono di trasferire nell’olio i potenti antiossidanti presenti nel frutto, attraverso il progetto OLEOSALUSISTEM, sviluppato in collaborazione con la Regione Toscana, che ha portato alla creazione nel 2011 di Salutaris, olio prodotto con un innovativo sistema di estrazione a freddo “sottovuoto” che limita il processo ossidativo conservando nel prodotto finito tutta la ricchezza di antiossidanti naturali come i polifenoli e la vitamina E, presenti nell'oliva.

Il “Marco Mugelli Award” - Premio alla Carriera 2020 sarà consegnato a Maria Caterina Bulgarella, pioniera della produzione di olio di alta qualità in Sicilia, esempio di imprenditoria femminile nel mondo della produzione olearia d’eccellenza, con riconoscimenti al suo grande impegno e lavoro già nel 2000 con il Premio "Frantoio dell'Anno 2000/2001", emesso dalla Guida ai Migliori Oli Italiani dell'Unione Mediterranea Assaggiatori Olio.

EQOO Ambassador ad Alessandro Camici dell’Oil Bar di Livorno e Vetulio Bondi titolare della gelateria I Gelati del Bondi e presidente dei Gelatieri artigiani fiorentini.

Chi sarà il Magnifico 2020 e chi otterrà Gli Special Award

Il Magnifico, continuerà ad essere l’olio dell’anno, ovvero il miglior campione presentato da un’azienda che abbia ottenuto almeno 1 stella EQOO - European Extra Quality Olive Oil Award - , presentato in una partita omogenea di almeno 10 quintali e selezionato dai Panel del Premio il Magnifico tra le aziende che sono arrivate ad ottenere la nomination per l’edizione 2020.

Di seguito tutte le nomination per il Magnifico 2020 e gli Special Award.

Nomination per il premio Special Award Il Magnifico Toscano IGP 2020, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olio Toscano IGP:

- Pruneti Dop Chianti Classico, Frantoio Pruneti Srl

- Castello Di Brolio Olio Extra Vergine Del Chianti Classico Dop, Barone Ricasoli S.P.A. Societa' Agricola

- L'olinto Frantoio, Az. Agr. Giacomo Grassi

Nomination per il premio Special Award Il Magnifico DOP Chianti Classico realizzato in collaborazione con il con il Consorzio Chianti Olio DOP Chianti Classico

- Fonte Di Foiano Toscano Igp, Fonte Di Foiano

- Reto Di Montisoni Igp Toscano, Azienda Agricola Reto Di Montisoni

- Franci Bio Riserva Igp, Frantoio Franci S.R.L.

Nomination per il premio Special Award Oli Revelation of The Year 2020

- Monovarietale Dolce Agogia, Azienda Agraria Passo Della Palomba

- Grand Cru Gioacchina Iuvenis, Azienda Agricola Ione Zobbi Srl

- Mate Viola Tonda, Titolare Azienda Agrofin D.O.O.

- Santa Lucia - Monovarietale Coratina, Quinto - Azienda Agricola

- Olio Grullo, Azienda Agricola La Gramigna Di Renata Conti

- Monocultivar Coroncina, Azienda Agraria I Tre Filari

Nomination per il premio Il Magnifico 2020

- Crux, Fattoria Ambrosio

- Giove, Azienda Agricola Depalo

- Le Tre Colonne Denocciolato Evolution, Az. Agr. Le Tre Colonne Di Salvatore Stallone

- Mimi' Coratina Bio, Azienda Agricola Donato Conserva

- Nocellara Salvatore Cutrera, Frantoi Cutrera Srl

- Veneranda 19, Tenuta Zuppini

- Classico, Americo Quattrociocchi

- Crognale, Azienda Agricola Tommaso Masciantonio

Fonte: Ufficio Stampa