Nuove proiezioni al CineMario Monicelli di Castelfiorentino

Riprende l'attività del Cine Mario Monicelli, dopo l'interruzione legata all'emergenza sanitaria. Le porte del Ridotto del Teatro del Popolo dove si tengono le proiezioni, si apriranno sabato 27 giugno con la proiezione alle ore 21,30 del film "Favolacce" di Fabio D'Innocenzo. Nelle settimane successive già programmati "7 ore per farti innamorare" e "I Miserabili".

In queste settimane la Fondazione si è impegnata per farsi trovare pronta per la ripresa organizzando l'attività del cinema estivo. Si tratta di un appuntamento che si ripete ormai da qualche anno e che viene riproposto in sicurezza, adottando tutte le misure richieste per contenere il contagio.

La scelta di ripartire va oltre il rilievo pur importante del cartellone estivo, ed è motivata dalla volontà di lanciare un forte messaggio sul ruolo di presidio culturale del Cinema Monicelli e del Teatro del Popolo.

I biglietti potranno essere acquistati la sera stessa, ma poiché il numero dei posti disponibili sarà inferiore al solito per rispettare il distanziamento, è preferibile prenotare per mail all'indirizzo cinemariocastelfiorentino@gmail.com entro le ore 12 del sabato, oppure recandosi nella biglietteria del teatro nell'orario di apertura (sabato dalle 9,30 alle 12,30). Al momento della prenotazione va specificato se si tratta di conviventi o congiunti, per i quali non occorre il distanziamento. Viene raccomandato di arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto alle ore 21,30 perché l'ingresso in sala sarà un po' meno fluido del solito per il rispetto delle norme di sicurezza.

Il prezzo del biglietto di ingresso sarà di € 3,00 per tutti i giorni di proiezione, restando inalterato rispetto agli anni scorsi.

Il film "Favolacce" è in programmazione al Cinema Mario Monicelli nei seguenti orari:

SABATO 27 GIUGNO ORE 21,30

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 21,30

MARTEDI' 30 GIUGNO ORE 21,30

Fonte: Ufficio stampa