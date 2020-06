Parcheggiatori abusivi, di nuovo in carcere uno degli indagati nell’inchiesta Free Parking

Continua l’attenzione della Polizia Municipale al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Oggi gli agenti sono intervenuti in piazza Beccaria bloccando due posteggiatori di nazionalità rumena: uno è stato sanzionato come previsto da Codice della Strada, l’altro, che aveva chiesto insistentemente denaro a una signora, invece è stato denunciato perché recidivo. Quest’ultimo ha cercato anche di fuggire ma è stato raggiunto poco lontano.

Risale invece a sabato pomeriggio l’intervento della Polizia Municipale in piazza Vittorio Veneto. Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi dal Reparto Anticrimine era stato notato il ritorno di uno dei parcheggiatori abusivi già coinvolto nell’indagine Free Parking. Pertanto il Gip sul richiesta del Pubblico Ministero che dirige l'indagine ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che, una volta scarcerato, aveva subito ripreso la sua illecita attività di parcheggiatore abusivo sempre nella medesima piazza. E sabato pomeriggio gli agenti del reparto Anticrimine hanno eseguito il provvedimento. L’uomo è stato rintracciato in piazza Vittorio Veneto mentre svolgeva la sua consueta di attività illecita e accompagnato a Sollicciano dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa