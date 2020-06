Parlanti (M5S): "PD boccia richiesta di cittadinanza onoraria al Procuratore Gratteri"

"Prima dell'emergenza Covid avevo protocollato, con largo consenso, anche fuori da ambienti politici, una mozione di richiesta di conferimento di cittadinanza onoraria per il Dott. Nicola Gratteri, Procuratore Antimafia di Catanzaro ed impegnato da 30 anni in una lotta senza quartiere contro la 'Ndrangheta, l'organizzazione criminale di gran lunga più potente al mondo. I recenti fatti di infiltrazioni nel tessuto economico toscano, dimostrano l'attualità e la gravità del problema oltre che il senso della mozione. Credendo di trovare l'unanimità di consensi in Consiglio, certo di un gesto simbolico di profondo valore, apolitico perché trasversalmente riconosciuto, mi sono invece scontrato con una maggioranza PD che, con pretestuose argomentazioni che francamente nulla cambiano della ratio di fondo della proposta, in un clima francamente surreale, ha Negato, compatto e senza distinguo, il conferimento al Dott. Nicola Gratteri, attualmente, lo ricordo, impegnato nella più grande inchiesta contro la 'ndrangheta, dopo i maxi processi a Cosa Nostra di Falcone e Borsellino, da pochi giorni in procinto di inizio del maxi processo. Ringrazio il collega Testai della Lega per il supporto dimostrato col voto favorevole. Questo comunicato esprime non polemica, (lascio agli "ex compagni" questo aspetto, cui sono legati) ma grande amarezza, prima umana.... poi politica."

Fonte: M5S Lamporecchio