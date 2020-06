Piazza Scala a Colle, al lavoro per evitare l'abbattimento dei tigli

L’amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Scala sta valutando le soluzioni progettuali relative al nuovo look della piazza stessa. Proseguono gli interventi sulla nuova pavimentazione e a breve verrà realizzata la fontana, così come sono in corso le lavorazioni necessarie allo spostamento dell’edicola.

Allo stesso tempo, anche a seguito di incontri avuti dall’amministrazione con gruppi di cittadini, è in valutazione l’ipotesi di non intervenire sui tigli lasciando così gli alberi al loro posto. Nei mesi scorsi, la giunta si era confrontata all’interno della commissione consiliare competente ed era stata concordato un di intervenire con la potatura delle piante. Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid non sono stati effettuati tali intervento. Ad oggi sono in corso degli ulteriori approfondimenti con la direzione lavori per capire la fruibilità della futura piazza con il mantenimento delle attuali piante.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa