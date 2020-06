Via le ceppe da piazza Ristori, Marconcini: "Pezzo di verde della città sarà risistemato"

"Sono iniziate stamani, da parte della ditta incaricata, le operazioni di rimozione delle ceppe di albero rimaste nella Pinetina in seguito agli abbattimenti resisi necessari nel 2017. Oltre a rimettere ogni singola pianta dove interverremo adesso, re-impianteremo i Pini in Piazza Ristori, la Pinetina, appunto". Così su Facebook l'assessore all'ambiente del Comune di Empoli Massimo Marconcini.

"Li re-impianteremo con criterio e quindi in numero minore di quanti fu necessario togliere; perché eviteremo di metterne ai bordi della pineta per non creare problemi a marciapiedi e strade e perché ne pianteremo un numero tale che ci permetta di lasciare, tra albero e albero, lo spazio vitale, in una parola, più tecnica, mutuata da chi se ne intende, terremo conto del sesto d'impianto. Sono contento, perché anche quel pezzo di verde della città verrà quanto prima ri sistemato e inizieremo a monitirarlo, perché i pini, si sa, sono molto particolari".

Quella di oggi è la prima misura del nuovo piano legato al verde pubblico a Empoli, presentata in conferenza stampa giorni fa. L'abbattimento dei tigli di viale IV Novembre è stata l'unica misura per ora sospesa, dopo l'annuncio del sindaco Brenda Barnini su Facebook.