Proseguono i mercoledì di Estate in Centro a Montespertoli

Proseguono i mercoledì di ‘Estate in Centro’, iniziativa proposta dall’Associazione Commercianti con il sostegno del Comune di Montespertoli.

Il secondo appuntamento, mercoledì 24 giugno 2020, avrà come evento principale la ‘Cena con delitto’ che si svolgerà tra il ristorante Perbacco, la pizzeria Il Mondo degli Gnomi e il bar lo Chalet. Tra una portata e l’altra i commensali saranno chiamati a risolvere il caso del ritrovamento del cadavere di un uomo, incidente o delitto? Per scoprirlo è necessaria la prenotazione contattando uno dei tre esercizi. Sarà possibile cenare anche in tutti gli altri ristoranti del Capoluogo godendo dei tavolini posizionati lungo le vie del Centro.

Altra novità della settimana riguarda la presenza del mercato in Piazza del Popolo.

“Per chi verrà a trovarci ci saranno molti spazi all’aperto dove assaporare piatti prelibati con la possibilità di passeggiare al fresco tra i banchi del mercato che da questa settimana ci accompagneranno per quasi tutti i mercoledì” commenta l’Assessore al Commercio Paolo Vignozzi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa