Sequestrate oltre 600 mascherine Ffp2 senza certificazione CE

Nella zona della bassa Valdichiana senese, durante uno dei numerosi controlli effettuati, sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle 670 mascherine FFP2 importate dalla Cina, distribuite sul territorio nazionale da un’azienda toscana.

I dispositivi medici, sprovvisti di marchio “CE”, erano corredati da una certificazione emessa da ente non autorizzato: per gli stessi non era stata richiesta dall’importatore la validazione straordinaria ed in deroga, prevista dall’art. 15, comma 3, del D.L. NR. 18/2020.

Il responsabile della violazione è stato denunciato per aver posto in vendita prodotti con segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore sulla qualità del prodotto.

L’attività, che proseguirà incessante su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi a tutela della salute pubblica, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo ed al ruolo della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.

Fonte: Guardia di Finanza di Siena