Teatro e pittura, laboratori dell'Oratorio a Galleno, Pinete e Querce

Le comunità parrocchiali di Galleno, Pinete e Querce organizzano due laboratori dedicati alla pittura e al teatro nell'Oratorio del Santuario della Madonna della Querce. Il periodo estivo ci saranno due laboratori tematici, condotti da professionisti, destinati a ragazzi ed adolescenti, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid. Il laboratorio di pittura è disponibile per i giovani dai 6 agli 11 anni, ogni mercoledì dalle 10 a mezzogiorno per tutto il mese di luglio. Il laboratorio di teatro avrà frequenza maggiore, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 al Campo d'Erba di Galleno (le attività saranno svolte all'aperto). Al termine verrà realizzato uno spettacolo a settembre.Sono ammessi ragazzi dai 6 ai 17 anni. Per prenotazioni e informazioni sul laboratorio teatrale contattare il 366/6622734, per info sul laboratorio di pittura chiamare il 349/3248718