Festeggiare il diploma, allo stadio anche gli studenti di terza media di Certaldo

Dopo le classi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, anche le classi terze della scuola secondaria inferiore, terminati gli esami di fine ciclo, hanno accolto la proposta del Comune di Certaldo e dell’Istituto Comprensivo di un breve saluto collettivo al quale partecipare, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, il giorno lunedì 29 giugno dalle ore 9.00 presso lo stadio comunale di via don Minzoni.

Anche in questa occasione ragazze e ragazzi arriveranno in modo scaglionato, secondo l’ordine indicato, entreranno dopo le operazioni di sanificazione e faranno ingresso individualmente nello stadio posizionandosi in dei cerchi di plastica distanziati di 2 metri e indossando le mascherine. Al centro un maxi striscione con scritto “Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e prezioso di tutti”. Ingresso ed uscita avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

“Con il saluto delle classi terze della secondaria inferiore si conclude questa serie di saluti al termine di un anno scolastico davvero particolare – dice il dirigente scolastico del Comprensivo di Certaldo, Fiorenzo Li Volti – per questi giovani che hanno vissuto anche l’emozione dell’esame finale a distanza c’è stato un di più di lavoro da fare, ma siamo certi che questa esperienza sia stata importante per loro. Colgo nuovamente l’occasione per ringraziare tutti gli alunni e le loro famiglie, gli insegnanti e quanti, dall’amministrazione agli sponsor privati, hanno permesso con il loro sostegno e contributo, anche economico, di sostenere la teledidattica e gestire al meglio l’emergenza legata al Covid-19.”

“Siamo lieti di poter vedere il saluto in presenza tra i ragazzi della terza media che hanno appena conseguito il loro diploma nel pieno rispetto delle norme di sicurezza – dice il sindaco Giacomo Cucini – ringraziamo la dirigenza scolastica, insegnanti e famiglie per aver accolto, come hanno fatto anche i più piccoli, questa iniziativa. Grazie anche all’associazione dei genitori dell’Istituto Comprensivo e al lavoro di accoglienza e supporto dell’ASD Calcio Certaldo, siamo certi che anche stavolta sarà una festa gioiosa e nel rispetto delle norme di sicurezza. E auguriamo a tutti di trascorrere questa estate nel rispetto delle norme dettate dal Governo e dalle autorità sanitarie, un’estate serena ed in sicurezza, con l’obiettivo di ripartire presto e bene”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa