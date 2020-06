Visarno Market Special Edition, il ritorno alle Cascine

Dopo il forfait dello scorso marzo a causa dell’emergenza coronavirus, Visarno Market torna con una “special edition” in versione estiva, da venerdì 26 a domenica 28 giugno all’Ippodromo del Visarno di Firenze.

Visarno Market, per chi non lo sapesse, è l’eldorado di tutti gli appassionati di arredamenti, gioielli e abiti fatti a mano, magnifici oggetti del passato, arti grafiche e design vintage, vinili e rarità discografiche. E ancora, lampade strepitose, sfavillanti abiti da sera, bijoux ispirati alla natura, riviste del passato…

Come detto, sarà una edizione particolare, e non solo per le misure di prevenzione adottate per vivere in tranquillità l’evento (mascherine, ingressi separati ecc.). Aperto dalle 16 alle 24, questo Visarno Market sarà un po’ mostra/mercato, un po’ happening, con musica dal vivo, proposte sfiziose da bere e da mangiare, e altre iniziative per allietare lo “struscio”, nei verdi spazi dell’Ippodromo.

Sarà soprattutto l’occasione per dare una mano alle micro economie del territorio. Gran parte degli artigiani e degli espositori è infatti toscana. Dopo la raccolta fondi per Croce Rossa Italiana, Visarno Market sceglie di aiutare un settore - artigiani d’arte e ambulanti - tra i più penalizzati dal lockdown.

Tra le realtà locali presenti, ricordiamo i fiorentini Tee-Pee Vintage: camicie sgargianti, salopette dai 70 e accessori introvabili. Da Pistoia Il Giardino di Vetro, laboratorio creativo per “piante senza dimora”, i “monili al sapore di mare” di Last One e tanti altri.

E ancora, accompagnamento musicale dal vivo insieme a Marco Cocci, Sinedades, Blues Wood e una bella iniziativa della rivista universitaria di cultura Edera insieme a Postini Fiorentini: cercate le cartoline di Edera, scriveteci un pensiero e imbucatele nelle cassette che troverete al Visarno. In regalo vi arriverà a casa il nuovo numero della rivista.

Visarno Market Special Edition è da vedere, da ascoltare e… da mangiare: dalle 17 merende, aperitivi e cene con tigelle farcite, tortellini artigianali, gnocchi fritti, assaggi di mare, gelato thailandese. Vegani e vegetariani? Abbiamo leccornie anche per voi!

L’ingresso costerà tre euro e sarà valido per tutti i tre giorni di Visarno Market.

A Visarno Market si accede da piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze.

Visarno Market

Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 giugno 2020

Ippodromo del Visarno - piazzale delle Cascine - Parco delle Cascine – Firenze

Biglietto: 3 euro (valido per i tre giorni) - orari: 17/24

Info

Visarno Arena c/o Ippodromo del Visarno

Piazzale delle Cascine - Parco delle Cascine – Firenze

Info tel. 3201781500 – 3391129516 – 3460948016 - 3701165007

Fonte: Ufficio stampa