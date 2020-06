Zanardi, condizioni cliniche stabili: si valuta la sospensione della sedazione

Continua il decorso clinico stabile e regolare per Alex Zanardi all'ospedale delle Scotte di Siena dopo l'incidente in handbike a Pienza lo scorso 19 giugno. Sempre tenuto in coma farmacologico, Zanardi prosegue il lento recupero iniziato dopo l'intervento neurochirurgico nel policlinico senese. Quest'oggi la equipe multidisciplinare deciderà se è possibile nei prossimi giorni sospendere la sedazione per valutare il quadro neurologico. Dovranno mantenersi stabili le condizioni cliniche. La prognosi rimane riservata.